Inestabilidad económica afecta sector manufacturero en Coahuila

SALTILLO, COAH.- Tras los recientes indicadores económicos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), autoridades estatales reconocieron que la inestabilidad económica ha impactado al sector manufacturero, aunque destacaron que el estado trabaja en la atracción de nuevas inversiones y en la diversificación industrial para mantener el crecimiento.

El Secretario de Economía de Coahuila, Luis Olivares, señaló que durante enero se registró un repunte en el sector comercial y de servicios, situación que llamó la atención de las autoridades debido al comportamiento de los indicadores nacionales.

¿Qué declaró Luis Olivares sobre el crecimiento económico?

Sin embargo, explicó que durante febrero el crecimiento se moderó, aunque algunas regiones del estado mostraron señales positivas, como es el caso de Región Laguna, donde se observó un incremento importante en la actividad económica.

El funcionario reconoció que el sector manufacturero ha sido uno de los más afectados por la incertidumbre económica global, lo que ha provocado que algunos proyectos de inversión se hayan retrasado o iniciado a un ritmo menor.

Incluso, señaló que ciertos cambios en los mercados internacionales de los productos que se fabrican en Coahuila han derivado en ajustes en las líneas de producción de algunas empresas.

"Sabemos que toda esta inestabilidad económica le ha pegado principalmente a la manufactura. Algunos proyectos que estaban por arrancar lo hicieron más lento y hubo cambios en los mercados de los productos que manufacturamos en el estado", explicó.

Acciones de la autoridad para impulsar la economía

Ante este panorama, reiteró que el gobierno estatal busca impulsar sectores estratégicos ligados a la innovación tecnológica, entre ellos la manufactura de equipos especializados y la industria de centros de datos.

De acuerdo con el funcionario, actualmente en el estado se desarrollan tecnologías aplicadas a sistemas de enfriamiento y equipos de aire acondicionado que se utilizan en data centers, un mercado que ha tenido crecimiento a nivel global.

"Es una clara señal de que como estado debemos buscar diversificación y nuevas industrias para ser menos vulnerables a situaciones económicas como las que estamos viendo", afirmó.

En cuanto al tema salarial, destacó que históricamente Coahuila, especialmente la región sureste, se ha caracterizado por mantener sueldos superiores al promedio nacional.

Explicó que el salario mínimo no ha sido el principal factor para fijar los tabuladores en la entidad, ya que la calidad de la mano de obra ha permitido que las empresas ofrezcan remuneraciones competitivas.

"Coahuila siempre ha estado por arriba de la media nacional. Las empresas que llegan a invertir consideran que aquí los salarios son competitivos por la calidad de la mano de obra", señaló.

Finalmente, destacó la importancia de fortalecer la relación comercial de México con Estados Unidos, estrategia impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la cual busca consolidar al país como un aliado estratégico dentro de la región de Norteamérica frente a la competencia global.