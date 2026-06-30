Gobierno de Saltillo realiza desazolve en canal pluvial para prevenir inundaciones

SALTILLO, COAHUILA.- El Gobierno de Saltillo realizó trabajos de desazolve y limpieza en el canal pluvial revestido ubicado junto al bulevar Carlos Abedrop Dávila, con el objetivo de reducir riesgos por acumulación de agua durante la temporada de lluvias.

Las labores se llevaron a cabo a la altura de la calle Dámaso Rodríguez González y del Centro Estatal del Adulto Mayor, donde cuadrillas municipales retiraron lodo, basura, maleza, sedimentos y desechos orgánicos que obstruían el flujo del agua.

El Municipio informó que los trabajos se efectuaron con apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y mediante el uso de maquinaria pesada, a través del programa "Aquí Andamos".

De manera paralela, personal municipal delimitó los carriles de circulación sobre la avenida Dr. José Narro Robles, en el tramo comprendido entre los bulevares Venustiano Carranza y Eulalio Gutiérrez Treviño, mediante la aplicación de pintura blanca de alta durabilidad para reforzar la seguridad vial.

Asimismo, cuadrillas de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable realizaron labores de deshierbe, limpieza, poda de árboles y mantenimiento de áreas verdes en la plaza pública "Felipe Valdés Leal", ubicada en la colonia República Oriente.

El Gobierno Municipal señaló que las brigadas continúan atendiendo distintos sectores de la ciudad con acciones de limpieza, conservación de camellones y parques, mantenimiento de infraestructura urbana y mejoramiento de la imagen urbana.

El alcalde Javier Díaz González indicó que estas labores forman parte de un programa permanente para atender las necesidades de la población y recordó que la ciudadanía puede reportar servicios públicos a través del ChatBot "Saltillo Fácil", en el número 844-160-08-08.