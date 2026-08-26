Saltillo espera 90 millones de pesos por regreso a clases

SALTILLO, COAH.- El regreso a clases podría generar una derrama económica cercana a 90 millones de pesos en la región sureste de Coahuila, principalmente por la adquisición de uniformes, ropa, calzado, papelería, libros y útiles escolares.

Juan Antonio Aguirre Valdés, presidente de la Canaco en la región sureste, informó que los establecimientos participantes contemplan descuentos de entre 10 y 15 por ciento con el propósito de atraer consumidores y elevar el movimiento comercial durante esta temporada.

La estrategia incluirá negocios de diferentes giros, aunque tendrán especial presencia las tiendas de uniformes y ropa, papelerías, así como establecimientos especializados en libros y material escolar.

Aguirre Valdés reconoció que, hasta ahora, la actividad relacionada con el regreso a clases se ha mantenido moderada en Saltillo, por lo que existe confianza en que las promociones previstas ayuden a generar un mayor flujo de compradores.

El representante del comercio organizado adelantó que en los próximos días se darán a conocer los detalles de la campaña y se realizará su presentación formal, además de buscar que más establecimientos se incorporen a la iniciativa.

La expectativa del sector no se limita al periodo previo al inicio de clases. Una vez concluida esta temporada, los comerciantes esperan conservar el ritmo de ventas durante septiembre, impulsado principalmente por las celebraciones del 15 de septiembre.

Durante esas fechas suele aumentar la demanda de banderas, artículos alusivos a las fiestas patrias y productos utilizados para las celebraciones, explicó.

El presidente de la Canaco resaltó que las temporadas de mayor consumo representan una oportunidad relevante para pequeños comercios familiares y emprendedores, debido a que una parte importante de sus ingresos depende de estos periodos de actividad comercial.