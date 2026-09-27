Sustancias ilícitas y encuentros sexuales en redes sociales de Saltillo

SALTILLO, COAH.- Publicaciones detectadas en distintas páginas de redes sociales de la región sureste muestran que estos espacios son utilizados por algunos usuarios para solicitar presuntas sustancias ilícitas y ofrecer dinero a mujeres a cambio de encuentros sexuales.

Los mensajes aparecen en plataformas donde también se identifican publicaciones relacionadas con la venta clandestina de bebidas alcohólicas, principalmente cerveza.

En algunos casos, usuarios preguntan abiertamente si existen personas dedicadas a la comercialización de algún tipo de droga, mientras que otras publicaciones están dirigidas a la búsqueda de mujeres para encuentros de carácter sexual a cambio de determinadas cantidades de dinero.

Estas conductas pueden tener distintas implicaciones legales dependiendo de las circunstancias de cada caso, las sustancias involucradas y las personas que participen, por lo que corresponde a las autoridades determinar si existe algún delito.

La solicitud, posesión, distribución o comercialización de determinadas sustancias consideradas narcóticos puede constituir un delito conforme a la legislación penal aplicable.

De igual manera, las publicaciones relacionadas con servicios o encuentros sexuales adquieren distintas implicaciones jurídicas cuando involucran a menores de edad, explotación, trata de personas, coerción u otras circunstancias contempladas en la legislación.

Por ello, las autoridades competentes deben analizar de manera individual cada situación para determinar si existe alguna conducta ilícita y, en su caso, establecer las responsabilidades correspondientes.

Uno de los factores que facilita este tipo de publicaciones es la posibilidad de utilizar perfiles anónimos o cuentas cuya identidad no puede ser determinada de manera inmediata.

Esta característica permite que algunas personas recurran a las redes sociales para realizar ofertas o solicitudes que, dependiendo de su contenido y de las circunstancias, pueden constituir actividades ilegales.

Ante este escenario, las plataformas digitales se convierten también en espacios que requieren vigilancia cuando son utilizadas para promover o concretar actividades relacionadas con drogas, explotación sexual u otras conductas prohibidas por la ley.