Saltillo, Coah. - Con gran entusiasmo por parte de los contingentes de estudiantes, así como de las demás instituciones participantes, este viernes se llevó a cabo en Saltillo el Desfile Cívico Deportivo en conmemoración del 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.

En representación del alcalde de la ciudad, Javier Díaz González, asistió el secretario del Ayuntamiento, Francisco Saracho Navarro, quien dio a conocer que la actividad se desarrolló sin incidencias y en completa tranquilidad.

El desfile, que se realizó sobre el bulevar Venustiano Carranza, fue presidido por el secretario de Educación en el Estado, Emanuel Garza Fishburn, en representación del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas.

Poco después de las 10:00 de la mañana comenzó la actividad, en la que participaron miles de estudiantes de instituciones de los niveles básico, medio superior y superior, tanto públicas como privadas.

Las y los estudiantes demostraron sus habilidades con coreografías, tablas gimnásticas y ejecuciones deportivas, que fueron apreciadas por las autoridades y por quienes asistieron.

Por parte del Gobierno Municipal de Saltillo desfilaron oficiales de los diferentes agrupamientos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como elementos de Bomberos y Protección Civil, quienes realizaron una demostración de rescate.

Al recorrido también se sumaron contingentes de deportistas, de instituciones que trabajan con adultos mayores, así como de las fuerzas de seguridad estatales y federales.

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la Subdirección de Tránsito Municipal, dio a conocer que, una vez concluido el paso de los contingentes, el bulevar Venustiano Carranza fue reabierto a la circulación vehicular.