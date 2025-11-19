Deslizamiento de talud afecta vialidad en Ramos Arizpe: Protección Civil toma medidas

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.– Elementos de Protección Civil de Ramos Arizpe intensificaron este miércoles la supervisión en el arroyo La Encantada, luego de que el deslizamiento del talud avanzara hasta afectar parte de un carril vehicular entre las calles Uxmal y Chichénitzá. Ante esto también se informó sobre un monitoreo técnico permanente para evaluar el riesgo y definir acciones de prevención.

Se informó que ya se ha notificado a la CONAGUA y al CENAPRED sobre la situación. Como resultado, ambas instancias solicitaron mantener vigilancia continua del terreno y a la par emitir reportes periódicos sobre la evolución del deslave.

¿Qué medidas se están tomando para prevenir riesgos?

Para obtener mediciones precisas del avance, el municipio delimitó cerca de 50 metros con líneas amarillas, herramienta que permitirá comparar cambios en periodos cortos y actuar de inmediato ante cualquier aceleración de la erosión.

Las nuevas medidas que se han tomado también permitieron ver cómo el cauce ha retrocedido entre 40 y 50 metros en la última década, lo que evidencia el deterioro progresivo del margen y el riesgo que representa para la vialidad. Por esta razón se colocaron seis ballenas de concreto, tres en cada calle para impedir el tránsito y evitar que el peso de los vehículos incremente la inestabilidad del suelo.

¿Cuál es la respuesta de las autoridades?

Las autoridades locales están trabajando en conjunto con CONAGUA y CENAPRED para asegurar que se mantenga un monitoreo constante del área afectada. Se espera que estas acciones contribuyan a mitigar los riesgos asociados al deslizamiento y a proteger la seguridad de los ciudadanos.