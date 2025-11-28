SEVOT entrega tres mil escrituras en Coahuila: ahorro para familias

SALTILLO, COAH.- La Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial (SEVOT) alcanzó este año su meta de regularización con la entrega de tres mil escrituras en distintos municipios del estado, informó su titular, Mahatma Sánchez Guajardo.

Señaló que gracias a los estímulos estatales y municipales impulsados por el gobernador Manolo Jiménez, cada familia obtuvo un ahorro estimado de hasta 30 mil pesos en su trámite.

¿Cuál es el objetivo de la regularización?

Sánchez Guajardo señaló que la estrategia forma parte del programa permanente de regularización que busca dotar de certeza jurídica a familias en situación de vulnerabilidad: "La gente ya cuenta con un documento que les garantiza seguridad patrimonial sin tener que asumir costos que antes eran inalcanzables", explicó.

El funcionario presentará el informe de avances de la dependencia, en el que destacan inversiones superiores a 150 millones de pesos en infraestructura hidráulica, así como las campañas orientadas al cuidado del agua, un eje que calificó como fundamental para el crecimiento urbano ordenado.

¿Qué riesgos existen al adquirir terrenos?

Además, el titular de la SEVOT advirtió sobre el riesgo de adquirir terrenos sin revisar previamente su situación legal. Señaló que continúan registrándose casos de fraude en los que particulares venden predios que no les pertenecen, aprovechándose del desconocimiento de los compradores. "Hay personas que actúan de mala fe; por eso es importante que todo ciudadano verifique la información antes de entregar su dinero", subrayó.

Recomendó acudir directamente al Instituto Registral y Catastral, al que calificó como "la mamá de todas las escrituras", o a la propia SEVOT, donde se puede confirmar si un terreno o vivienda cuenta con documentos válidos y libres de conflictos legales.

Sánchez Guajardo reiteró que la regularización de viviendas seguirá siendo una prioridad estatal, pues además de proteger el patrimonio de las familias, contribuye a la planeación territorial y al desarrollo ordenado de las ciudades.