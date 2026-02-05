Instituto Municipal de las Mujeres promueve prevención de violencia en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El Instituto Municipal de las Mujeres promueve la prevención y atención de la violencia contra las mujeres a través de pláticas que se imparten en distintos puntos de la ciudad, principalmente en instituciones educativas.

Vanessa Fernández Tonone, directora del Instituto, señaló que en la administración del alcalde Javier Díaz González se trabaja de manera permanente en acciones que fomentan una vida libre de violencia y la construcción de entornos seguros para niñas, niños, jóvenes y mujeres.

Indicó que estas pláticas se encuentran disponibles para impartirse en los espacios donde así lo soliciten.

Pláticas sobre violencia en el noviazgo

Recientemente, en la Escuela Secundaria Técnica No. 56 se impartió la plática "Rompiendo el Silencio: violencia en el noviazgo", dirigida a las y los estudiantes, con el objetivo de visibilizar y prevenir la violencia en el noviazgo.

A través del diálogo y la reflexión, se fomentaron relaciones basadas en el respeto, la igualdad y la sana convivencia, brindando herramientas para identificar conductas de riesgo y promover vínculos libres de violencia.

Asimismo, en el Colegio San José se impartió la misma plática en coordinación con el Instituto Municipal de la Juventud, reafirmando el compromiso del Gobierno Municipal de Saltillo con la formación de entornos seguros y relaciones sanas.

"Hablar del tema es el primer paso para prevenir la violencia, fortalecer la autoestima y construir relaciones basadas en el respeto", refirió Vanessa Fernández.

Otras pláticas disponibles

Otras de las pláticas disponibles son "Acoso y Hostigamiento Sexual", orientada a promover herramientas de respeto, convivencia basada en la igualdad, perspectiva de género y derechos humanos; así como "No es cuidado, es acecho", que busca visibilizar el acecho como una forma de violencia y delito.

Para solicitar alguna de las pláticas disponibles, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono del Instituto Municipal de las Mujeres, 844-415-28-15, o acudir a sus instalaciones ubicadas en Presidente Cárdenas 840, Zona Centro.