Katy Salinas refuerza programa de atención a mujeres en Coahuila

SALTILLO, COAH.- La titular de la Fiscalía Especializada de las Mujeres y la Niñez en Coahuila, Katy Salinas, informó que el programa de atención a mujeres, niñas y niños víctimas de violencia se ha reforzado y extendido, permitiendo que la dependencia esté ya presente en 12 municipios del estado.

Salinas explicó que anteriormente solo algunas instituciones contaban con áreas dedicadas a este tipo de atención especializada; sin embargo, hoy en día la Fiscalía opera en una docena de municipios con agentes del Ministerio Público, elementos de Policía y peritos capacitados para atender de manera integral los casos de violencia.

"Seguiremos trabajando. Sabemos que aún hay mucho por hacer y que lo realizado no es suficiente, pero tenemos un gran reto para avanzar", señaló la funcionaria.

¿Cuál es el contexto de la violencia en Coahuila?

La fiscal destacó que uno de los principales desafíos en los delitos cometidos contra menores es que la mayoría de los casos son perpetrados por personas cercanas a las víctimas. Esta situación también se repite en la violencia contra las mujeres, lo que representa, dijo, un indicador claro de que el problema debe atenderse desde el seno familiar.

Por ello, aseguró que la Fiscalía trabaja de manera coordinada con el Gobernador Manolo Jiménez Salinas y con Liliana Salinas, presidenta honoraria del DIF Coahuila, a quienes calificó como un apoyo fundamental para fortalecer las acciones de prevención y justicia.

Salinas subrayó que las causas de la violencia no pueden atribuirse únicamente al consumo de drogas. "Reconocemos que el origen de muchas violencias está en una cultura patriarcal de roles de género, donde se asigna a las mujeres un papel subordinado en la sociedad. Eso es lo que debemos romper", afirmó. No obstante, reconoció que las adicciones pueden detonar conductas agresivas dentro de los hogares.

¿Cómo aborda la Fiscalía los casos de violencia?

La funcionaria reiteró que la Fiscalía atiende todos los casos de violencia contra niñas y niños, sin importar quién sea el agresor. "Desgraciadamente, a veces es el papá, a veces la mamá, familiares o padrastros quienes los agreden, muchas veces bajo los efectos de las drogas", lamentó.

Finalmente, aseguró que la institución no bajará la guardia y continuará reforzando estrategias para garantizar la protección y el acceso a la justicia de mujeres, niñas y niños en todo el estado.