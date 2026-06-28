Javier Díaz González impulsa el Festival Internacional de las Artes en Saltillo

SALTILLO, COAH.- La música, el baile y la cultura protagonizaron una nueva jornada del Festival Internacional de las Artes Saltillo (FINA) 2026, que reunió a familias saltillenses y visitantes en diversas actividades desarrolladas en el Centro Histórico de la ciudad.

La Plaza del Congreso del Estado fue escenario del programa Viernes de Danzón, Boleros y Algo Más, donde la Banda de Música del Estado de Coahuila interpretó un repertorio que atrajo a decenas de personas, quienes disfrutaron de una tarde de convivencia y baile al aire libre.

La actividad convirtió el espacio público en un punto de encuentro para familias y aficionados a la música tradicional, fortaleciendo la convivencia comunitaria en el marco de los festejos culturales del FINA 2026.

Más tarde, el Centro Cultural Teatro García Carrillo recibió una nueva edición de la Noche de Museos, con la participación de Cofradúo, agrupación que ofreció una presentación musical en un ambiente cercano para los asistentes.

La velada permitió además a los visitantes recorrer uno de los recintos culturales más emblemáticos de Saltillo y disfrutar de una propuesta que combina arte, patrimonio y difusión cultural.

El alcalde Javier Díaz González destacó que el Festival Internacional de las Artes fortalece la vida cultural de la ciudad al acercar actividades artísticas a la población y promover el uso de espacios públicos y culturales.

"Queremos que las y los saltillenses hagan suyos estos espacios y los disfruten. El arte y la cultura también son una forma de encontrarnos, convivir y seguir fortaleciendo el orgullo por nuestra ciudad", expresó el Presidente Municipal.

Las actividades forman parte de la programación del FINA 2026, que continuará en los próximos días con exposiciones, talleres, conciertos y espectáculos en distintos puntos de Saltillo.