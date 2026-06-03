Riña y persecución en Saltillo: detienen a seis personas

SALTILLO, Coahuila. - La Fiscalía General del Estado (FGE) en la Región Sureste mantiene abiertas las investigaciones por la riña y persecución protagonizada por conductores de vehículos de aplicación y trabajadores de un camión materialista sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez (LEA), hechos que dejaron como saldo al menos seis personas detenidas, lesionados leves y daños materiales.

El delegado de la FGE en la Región Sureste, Julio Loera, informó que las personas involucradas fueron puestas a disposición de la Agencia del Ministerio Público, donde continúan detenidas mientras se determina su situación jurídica dentro del plazo constitucional de 48 horas. "Estamos dentro del plazo constitucional para determinar responsabilidades, tanto de un lado como del otro", señaló el funcionario.

De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades, los hechos se derivaron de una riña entre varias personas, situación que fue ampliamente difundida a través de redes sociales y que incluyó daños a vehículos y agresiones entre los participantes. Loera confirmó que hubo personas lesionadas, aunque aclaró que se trata de heridas consideradas leves por los servicios médicos que atendieron el caso.

El delegado explicó que, debido a la naturaleza de las lesiones, existe la posibilidad de que el conflicto pueda resolverse mediante mecanismos alternos, siempre y cuando las partes involucradas lleguen a un acuerdo. Los hechos ocurrieron luego de que un camión materialista impactara por alcance a un vehículo Nissan Versa azul perteneciente a la organización Familia Seguridad, debajo del distribuidor vial El Sarape. Según los reportes, el operador del camión abandonó el lugar y emprendió la huida sobre el periférico LEA con dirección al norte.

Durante la persecución, el camión colisionó contra un segundo Nissan Versa color guindo, cuyos ocupantes también se sumaron al seguimiento de la unidad. La situación escaló hasta convertirse en una confrontación que movilizó a corporaciones de seguridad y culminó con la detención de varios participantes. Respecto a la actuación de grupos de conductores que suelen intervenir en este tipo de situaciones, Loera recordó que cualquier ciudadano puede realizar una detención cuando presencia un delito en flagrancia; sin embargo, advirtió que una situación distinta sería que particulares se ostentaran como elementos de seguridad pública, lo que podría configurar un delito por usurpación de funciones. Finalmente, el delegado enfatizó que no existe distinción alguna para quienes participen en actos ilícitos durante este tipo de incidentes, por lo que cualquier persona que incurra en conductas delictivas deberá responder ante la autoridad correspondiente.