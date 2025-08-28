Colaboración policial resulta en captura por robo de autos en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo dió un golpe contra el robo de automóviles al detener a dos personas presuntamente vinculadas con al menos cinco atracos cometidos en la capital coahuilense.

De acuerdo con la corporación, a través del Agrupamiento Contra Robo de Vehículos se logró la captura de Pedro Iram "N", de 26 años de edad, tras el reporte de robo de un Nissan Tsuru en la colonia Vista Hermosa. Con el apoyo de cámaras urbanas del Centro de Control y Comando, el vehículo fue ubicado en la colonia Lomas Verdes.

Con esta información, la Fiscalía General del Estado solicitó y obtuvo una orden de cateo en un domicilio de la calle Sierra de las Minas, donde participaron de manera conjunta la Comisaría, la Sedena y la Policía Estatal.

En el operativo se localizó un Tsuru desmantelado, piezas automotrices y un cuadro de motocicleta con reporte de robo. En el lugar también fue detenido Alfredo "N", de 44 años de edad, habitante del inmueble, quien quedó a disposición del Ministerio Público.

La Comisaría informó que mantiene el trabajo coordinado con la Fiscalía para dar seguimiento a otros cuatro robos que se investigan en distintos puntos de la ciudad.