Intensificación de trabajos de reconstrucción en Saltillo tras lluvias

SALTILLO, COAHUILA.- Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, el Gobierno Municipal de Saltillo intensifica sus trabajos de reconstrucción de la carpeta asfáltica afectada por las recientes precipitaciones en la entrada del fraccionamiento Las Teresitas.

En este punto, ubicado entre el bulevar Antonio Cárdenas y la avenida Las Teresitas, personal de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública con ayuda de maquinaria pesada realiza labores de compactación y nivelación del terreno, para comenzar en días próximos con el recarpeteo total de la zona dañada por las fuertes corrientes de agua que fluyeron por el lugar.

Estas acciones municipales se suman a las que se realizan en distintos puntos de Saltillo, luego de afectaciones ocasionadas por las lluvias en la región, en lugares como en el bulevar Luis Donaldo Colosio, entre los bulevares Eulalio Gutiérrez Treviño y Los Pastores; así como en la calle Mariano Abasolo, entre las calles Francisco Márquez y Libertad.

Así como los trabajos de reconstrucción del talud del canal pluvial La Aurora, en la colonia Balcones de la Aurora, y el talud del arroyo que atraviesa la colonia Universidad Pueblo, al suroriente de Saltillo, entre otros puntos más.

Asimismo, para incrementar la seguridad vial para peatones y automovilistas, así como para mejorar la movilidad, por indicación del alcalde Javier Díaz, brigadas del programa "Aquí Andamos" refuerzan las acciones de bacheo en los distintos sectores de la ciudad.

Este jueves, cuadrillas municipales bachearon en las distintas calles de la colonia Sierra del Sur.

En este lugar, el Ayuntamiento intervino en vialidades como Sierra de Zapalinamé y Sierra Madre Oriental, entre otras más.