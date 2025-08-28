Estímulos fiscales en Saltillo para pagar recargos del ISAI

SALTILLO, COAHUILA.- La tesorera del Gobierno Municipal, Lissette Álvarez Cuéllar, dio a conocer que está por concluir el plazo de los estímulos fiscales en los recargos generados por el Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles, ISAI.

La funcionaria informó que para aprovechar el beneficio este viernes estarán disponibles las cajas de la Presidencia Municipal de Saltillo en un horario de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, mientras que el sábado abrirán de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

Álvarez Cuéllar informó que estos estímulos van desde el cobro de un peso por cada año de recargos generados, o bien, desde un 20 y hasta un 50 por ciento de descuento en los recargos por año generados.

La Tesorera Municipal recordó que de acuerdo al dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio Cuenta Pública y Gastos Médicos, que fue aprobado por el Cabildo de Saltillo, el estímulo en mención estuvo vigente durante los meses de julio y agosto.

Lissette Álvarez Cuéllar dijo que es una buena oportunidad para que quienes tienen pendientes en este rubro, puedan ponerse al corriente en sus contribuciones.

Mencionó, que gracias a los contribuyentes cumplidos el Gobierno Municipal de Saltillo trabaja para brindar servicios públicos de calidad, realizar obras públicas y fortalecer las tareas de seguridad, en beneficio de la ciudadanía.