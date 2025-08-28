Comisaría de Seguridad en Saltillo: Acciones para un Regreso a Clases Seguro

SALTILLO, COAHUILA.- Este lunes la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana pondrá en marcha el operativo de regreso a clases en el que se desplegará mil 230 elementos preventivos, de tránsito y de agrupamientos especializados para prevenir y atender cualquier incidencia.

El alcalde Javier Díaz González informó que giró instrucciones a la Comisaría de Seguridad para estar atentos a las escuelas de alta demanda, a las vialidades principales y al interior de las colonias, a fin de brindar seguridad a estudiantes, madres y padres de familia, así como para agilizar el tránsito.

"Saltillo tiene una de las policías más efectivas y confiables del país, con un gran sentido de la proximidad social, que estará atenta para brindar apoyo a quien lo requiera", dijo.

El Comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, informó que en el operativo participan elementos de la Policía Preventiva, Tránsito, Grupo de Reacción Sureste, de los 16 agrupamientos especializados, además de vigilancia desde el Centro de Control y Comando.

"Tenemos comités de Patrullas Escolares que se estarán activando, pero también acudiremos en días próximos a integrar nuevos comités, los cuales los forman madres y padres de familia para auxiliar en los horarios de entrada y salida de los estudiantes".

El Comisionado dijo que a los comités de Patrullas Escolares los capacitan y dotan de algunas herramientas, como paletas de Alto-Siga, chaleco reflejante y silbato, para que puedan ser identificados.

Garza Félix hizo un llamado a la población a salir con tiempo de sus hogares, a conducir con cortesía, usar y supervisar el uso de cinturones de seguridad para todos los ocupantes de vehículos, ser amables con los peatones y estar atentos a la conducción sin distracciones.

Puso a disposición de la población los grupos de los Comités Ciudadanos de Seguridad, la App Saltillo Seguro, el 9.1.1 de emergencias, el 844-414-11-14 de la Policía Municipal y el Chat Bot de la Comisaría 844 893 0909, para reportar situaciones o solicitar auxilio.