Detienen a mujer por maltrato a Rocky en Saltillo

Detienen a mujer que maltrató a "Rocky"

Saltillo, Coahuila, 20 de julio de 2026. — La Fiscalía General del Estado informó que, tras recibir denuncias ciudadanas y reportes difundidos en redes sociales sobre el maltrato de un perro en el fraccionamiento Villas de San Miguel, en Saltillo, se iniciaron las investigaciones correspondientes.

La Fiscalía inicia investigaciones

Derivado de las diligencias realizadas, elementos de la Agencia de Investigación Criminal detuvieron a Liliana N, quien fue señalada como la autora material de los maltratos contra el perro identificado como "Rocky". La detenida fue puesta a disposición de un juez de control, quien resolverá su situación jurídica.

Asimismo, durante las investigaciones se detuvo a Jorge N, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público por obstaculizar la investigación y proferir amenazas a la autoridad. La Fiscalía también permitió que médicos veterinarios externos, avalados por asociaciones de protección animal, revisaran el expediente clínico de "Rocky" para verificar las lesiones.

Detenciones y acciones de la autoridad

La Fiscalía General del Estado reiteró que actuará con estricto apego a la ley y que en las próximas horas se determinará la situación procesal de los involucrados en los hechos.