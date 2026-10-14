Aseguran tonelada de presunta marihuana y detienen al conductor

SALTILLO, COAH.- Un cargamento de aproximadamente una tonelada de hierba seca con características de la marihuana fue asegurado por elementos de la Policía del Estado la mañana de este miércoles, sobre la carretera Saltillo-Torreón, a la altura del ejido El Mimbre, en dirección a Nuevo León.

Durante el operativo, los agentes detectaron una camioneta Nissan y le marcaron el alto al conductor, quien presuntamente intentó retirarse al advertir la presencia policial. Los oficiales lograron interceptarlo y detenerlo.

La unidad y el presunto narcótico fueron trasladados bajo un dispositivo de seguridad a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), ubicadas en el cruce de Francisco Coss y Dionisio García, en Saltillo.

Para movilizar la camioneta y el cargamento, las autoridades solicitaron una grúa.

La FGR recibió la unidad y los indicios para realizar las diligencias correspondientes, confirmar el tipo de sustancia y su peso exacto, así como determinar la procedencia y el destino del cargamento.

Hasta el momento, las autoridades no han informado la identidad del conductor. Tampoco se ha confirmado oficialmente la composición ni el peso exacto de la presunta droga, por lo que se deberá esperar el resultado de los peritajes para establecer las posibles responsabilidades.