Detonaciones de arma de fuego en Saltillo: dos hombres heridos

SALTILLO, Coahuila.- Una fuerte movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio se registró la noche del jueves en la colonia Nuevo Progreso, luego de que una riña entre varios individuos derivara en detonaciones de arma de fuego, con saldo de dos personas heridas y un detenido. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Comisaría de Seguridad Pública acudieron al sitio para asegurar el perímetro y comenzar con las primeras indagatorias. Mientras tanto, paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención médica a dos hombres identificados como Eliasin Castañeda y Hugo García, quienes presentaban lesiones relacionadas con el altercado. Tras recibir los primeros auxilios, ambos fueron trasladados a la Clínica 89 del Instituto Mexicano del Seguro Social para una valoración más especializada. De manera preliminar, se informó que uno de ellos sufrió una lesión por proyectil de arma de fuego en el abdomen, por lo que permanecía bajo observación médica al cierre de esta edición. Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Nueva Era y Solidaridad.

De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, varias personas participaron en una discusión que fue aumentando de intensidad hasta convertirse en una pelea campal. Versiones preliminares señalan que el conflicto pudo haberse originado tras una presunta conducta inapropiada atribuida a uno de los involucrados hacia una menor de edad. No obstante, las autoridades aclararon que esta información forma parte de las líneas de investigación y aún debe ser corroborada oficialmente.

Durante las diligencias, peritos localizaron diversos indicios en la zona, entre ellos manchas hemáticas, tres casquillos percutidos, un impacto de bala en una vivienda y varios objetos que presuntamente fueron utilizados durante la confrontación, como piedras, palos y un machete. Como resultado de las investigaciones iniciales, fue detenido Jesús García, quien quedó a disposición del Ministerio Público para determinar su posible participación en los hechos. Su situación jurídica será definida una vez que concluyan las diligencias correspondientes. La Agencia de Investigación Criminal mantiene abierta la carpeta de investigación con el fin de esclarecer la secuencia de los acontecimientos, identificar a todos los participantes y establecer las responsabilidades legales que pudieran derivarse del caso.