Diego Rodríguez llama a la unidad tras elecciones en Coahuila

SALTILLO, COAH.- El Subsecretario General de Gobierno de Coahuila, Diego Rodríguez, afirmó que tras la conclusión de la jornada electoral es momento de dejar atrás las campañas y privilegiar la unidad, la paz y el trabajo en favor del desarrollo de la entidad, en concordancia con el mensaje emitido por el Gobernador Manolo Jiménez Salinas.

El funcionario destacó que el proceso electoral se desarrolló en un ambiente de tranquilidad y con una participación ciudadana que calificó como histórica para una elección intermedia, al registrarse una afluencia cercana al 51 por ciento del padrón electoral.

"Más de la mitad de los coahuilenses acudieron a las urnas, lo que representa una muestra del civismo que caracteriza a nuestro estado y demuestra que en Coahuila se puede hacer campaña y celebrar elecciones en paz", señaló.

Rodríguez recordó que en la contienda participaron nueve partidos políticos, además de candidaturas independientes en algunos distritos, cuyos aspirantes tuvieron la oportunidad de recorrer las calles y presentar sus propuestas a la ciudadanía.

Respecto a los señalamientos y acusaciones que surgieron tras la elección entre dirigencias partidistas nacionales, específicamente de Morena, indicó que forman parte de la dinámica política habitual que suele presentarse después de cada proceso electoral.

En cuanto a los reportes de incidencias durante la jornada, aseguró que fueron claros y puntuales, y adelantó que, más adelante se podrá proporcionar información detallada sobre cualquier detención o incidente registrado en la Fiscalía General del Estado.

Sin embargo, aclaró que no existe reporte alguno sobre la detención de diputados federales o legisladores relacionados con la jornada electoral.

El Subsecretario reconoció que en algunos sectores de Torreón se presentaron momentos de tensión entre actores políticos, particularmente entre diputados locales y federales, aunque consideró que se trató de situaciones aisladas derivadas de la intensidad de la competencia electoral.

"Fue una elección intensa que envió un mensaje muy contundente en el ámbito local, pero que transcurrió en términos generales en paz", expresó.

Sobre los señalamientos relacionados con estructuras de promoción del voto y listas de activistas, Rodríguez sostuvo que todos los partidos políticos cuentan con representantes, promotores y estructuras de movilización electoral, por lo que consideró que se trata de actividades propias del trabajo político.

Asimismo, hizo referencia a la circulación de documentos apócrifos atribuidos a la Fiscalía General de la República, detectados días antes de la elección en distintas regiones del estado, los cuales, dijo, formaban parte de intentos por generar incertidumbre entre la población.

Pese a ello, destacó que la elevada participación ciudadana refleja la confianza de los coahuilenses en las instituciones electorales, tanto federales como estatales, así como en los órganos jurisdiccionales encargados de garantizar la legalidad del proceso.

Comparó además los niveles de participación de procesos anteriores, señalando que la última elección intermedia de Congreso registró alrededor del 39 por ciento de votación, mientras que en la elección de gobernador se alcanzó el 58 por ciento y en la presidencial el 65 por ciento.

"El hecho de alcanzar el 51 por ciento en una elección de Congreso local es un mensaje muy importante de confianza ciudadana y de compromiso democrático", apuntó.

Rodríguez reconoció que durante la jornada se registraron algunos conatos y confrontaciones propias de la competencia política, así como videos difundidos en redes sociales donde se observan incidentes entre candidatos y ciudadanos, aunque insistió en que estos hechos no alteraron el desarrollo general de la elección.

En ese contexto, reiteró el llamado realizado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas para dejar atrás la confrontación política y concentrarse en los temas prioritarios para la entidad, como la seguridad, el desarrollo económico y la calidad de vida de las familias coahuilenses.

Finalmente, destacó que el Gobierno del Estado retomó desde este lunes sus actividades ordinarias y continuará trabajando en todas las regiones de Coahuila para cumplir los compromisos asumidos con la ciudadanía, al tiempo que pidió respetar los resultados electorales y la voluntad expresada por los votantes en las urnas.