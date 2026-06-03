Policía Estatal asegura tractocamión con diésel ilícito en Saltillo

SALTILLO, Coahuila. - Durante un operativo de vigilancia realizado en las primeras horas de este miércoles, elementos de la Policía Estatal aseguraron un tractocamión acoplado a un autotanque que trasladaba aproximadamente 55 mil litros de diésel presuntamente de origen ilícito.

La intervención tuvo lugar sobre la carretera Saltillo-Torreón, a la altura de la comunidad de San Rafael de los Milagros, donde los uniformados detectaron movimientos inusuales por parte del conductor de la pesada unidad, situación que motivó una revisión preventiva.

Al ser cuestionado por las autoridades, el operador indicó que transportaba combustible; sin embargo, no pudo exhibir la documentación necesaria para acreditar la legal posesión y traslado de la carga.

Tras la inspección, los agentes procedieron al aseguramiento del vehículo y del hidrocarburo, mientras que el conductor fue presentado ante las autoridades competentes para deslindar responsabilidades.

La unidad y el combustible quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que llevará a cabo las investigaciones para determinar el origen del producto y la posible comisión de delitos relacionados con el manejo irregular de hidrocarburos.