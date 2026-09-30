DIF Coahuila fortalece atención a personas con discapacidad

SALTILLO, COAH.- El DIF Coahuila ha canalizado recursos durante este año para fortalecer la atención de personas con discapacidad mediante obras de infraestructura, equipamiento y rehabilitación en centros estatales y municipales.

Liliana Salinas, presidenta honoraria del DIF Coahuila, informó que el apoyo no se ha concentrado únicamente en los centros de rehabilitación estatales, ya que también se ha entregado material y equipo a los municipios para mejorar los servicios dirigidos a este sector.

La funcionaria señaló que uno de los objetivos es hacer más visible a la población con discapacidad y promover una mayor sensibilidad social que contribuya a mejorar sus condiciones de vida. "Tenemos que cambiar el chip y comenzar a ser más sensibles y pensar qué podemos hacer por aquellas personas que tienen alguna discapacidad y que están alrededor de nosotros", señaló.

Explicó que la inclusión también se construye mediante acciones cotidianas, como respetar los cajones de estacionamiento destinados a personas con discapacidad, mantener libres las zonas de tránsito o auxiliar a alguien que necesite cruzar una calle.

Salinas destacó además la importancia de fomentar una cultura de inclusión desde las escuelas, debido a que cada vez es más frecuente encontrar estudiantes con alguna discapacidad o condición dentro de los salones de clase. Consideró necesario que desde las instituciones educativas se generen espacios de convivencia y respeto que permitan una mayor integración de los estudiantes.

En el ámbito laboral, indicó que el DIF mantiene vinculación con empresas para impulsar oportunidades de empleo para personas con discapacidad. Aunque no proporcionó una cifra sobre el número de personas que actualmente han sido vinculadas a un puesto de trabajo, señaló que esta labor comenzó desde su etapa al frente del DIF municipal y continúa durante la actual administración estatal.

Añadió que cada vez más empresas se suman a prácticas de responsabilidad social e inclusión, aunque uno de los retos consiste en eliminar los temores de algunos empleadores respecto a la manera de relacionarse y trabajar con personas con distintos tipos de discapacidad.

La presidenta honoraria explicó que el programa "Veamos la Discapacidad" tiene entre sus propósitos modificar la percepción social sobre las personas con discapacidad y destacar sus capacidades. Indicó que una discapacidad motriz, visual o auditiva no elimina las demás habilidades que puede desarrollar una persona. "Hay muchas otras habilidades que desarrolla, muchas otras capacidades que pueden sustituir y a lo mejor pueden detonar que son todavía hasta más efectivos para muchas cosas", afirmó.

Salinas señaló que la inclusión en los centros de trabajo también implica que las personas con discapacidad asuman las mismas responsabilidades y compromisos que los demás trabajadores, con las adecuaciones necesarias de acuerdo con sus condiciones y necesidades de movilidad.