DIF Coahuila apoya a mujeres con cáncer de mama: medicamentos y prótesis

Saltillo, Coah. - Detrás de cada diagnóstico de cáncer de mama hay una historia, una familia y una mujer que enfrenta nuevos retos con valentía, esperanza y el deseo de salir adelante. Consciente de esta realidad, el DIF Coahuila fortalece sus acciones de prevención y atención, acercando servicios médicos y apoyos complementarios a quienes más lo necesitan.

En el marco del Mes de la Lucha Contra el Cáncer de Mama, el DIF Coahuila, a través de la Coordinación de Vida y Salud, trabaja en conjunto con sus Coordinaciones Regionales y los Sistemas DIF Municipales para brindar acompañamiento a las personas que enfrentan esta enfermedad, mediante la entrega de medicamentos, prótesis externas de mama y mangas de compresión para el tratamiento del linfedema.

Estas acciones forman parte del compromiso del gobernador Manolo Jiménez Salinas de impulsar programas que acerquen servicios de salud y apoyos a las familias coahuilenses, especialmente a quienes atraviesan situaciones que representan un desafío físico, emocional y económico.

La presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, destacó que acompañar a las mujeres que enfrentan el cáncer de mama significa reconocer su fortaleza, pero también responder con acciones concretas a las necesidades que surgen durante su tratamiento y recuperación.

"Detrás de cada mujer que enfrenta el cáncer de mama hay una historia de lucha, una familia que acompaña y muchos sueños que merecen seguir adelante. En el DIF Coahuila queremos que sepan que no están solas, que cuentan con nosotros y que seguiremos trabajando para acercarles los apoyos que necesitan. Acompañarlas en este camino es también brindarles esperanza, tranquilidad y la oportunidad de concentrarse en lo más importante: su salud y su vida", expresó.

Uno de los apoyos que se brinda es el medicamento Anastrozol, indicado en determinados casos para el tratamiento hormonal del cáncer de mama y la reducción del riesgo de recurrencia. Debido a que su uso puede prolongarse durante varios años, el costo representa un reto para algunas pacientes, por lo que facilitar su acceso puede contribuir a dar continuidad al tratamiento prescrito por sus especialistas.

Además de los apoyos complementarios, el DIF Coahuila impulsa brigadas de prevención y detección oportuna del cáncer, en las que se realizan exploraciones, canalizaciones para mastografías, estudios de colposcopia, pruebas de Papanicolaou y detección del virus del papiloma humano (VPH), así como tamizajes prostáticos.

Estas acciones reflejan el trabajo coordinado para acercar información, promover la detección oportuna y facilitar el acceso a servicios y apoyos que pueden marcar una diferencia en la vida de las personas.

El DIF Coahuila reitera que la prevención, la atención médica oportuna y el acompañamiento durante el tratamiento son fundamentales para enfrentar el cáncer. Por ello, mantiene su compromiso de trabajar de la mano con las instituciones y los municipios para que más personas conozcan las medidas de prevención y encuentren respaldo cuando más lo necesitan.

Porque ninguna mujer debería enfrentar esta lucha sintiéndose sola. En Coahuila, la solidaridad se convierte en acciones que acompañan, fortalecen y mantienen viva la esperanza.