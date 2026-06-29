DIF Coahuila refuerza acciones contra adicciones

SALTILLO, COAH.- El DIF Coahuila intensificó las acciones de prevención y atención de adicciones, luego del incremento de resultados positivos en pruebas antidoping aplicadas por empresas de la entidad, informó la presidenta honoraria del organismo, Liliana Salinas Valdés.

La funcionaria señaló que el programa estatal, próximo a cumplir un año de operación, mantiene como ejes principales la prevención entre adolescentes y jóvenes, así como la profesionalización y certificación de los centros de rehabilitación.

Explicó que las actividades preventivas se desarrollan de manera permanente en secundarias y preparatorias mediante un trabajo coordinado entre la Subsecretaría de Prevención, los sistemas DIF municipales y diversas dependencias estatales.

Precisó que el objetivo es informar a niñas, niños y jóvenes sobre las consecuencias del consumo de sustancias tóxicas y fomentar estilos de vida saludables antes de que se desarrollen problemas de adicción. "Desafortunadamente sí, por eso surge esta estrategia, porque lo hemos visto a todos los niveles y en todos los ámbitos. Estamos trabajando en la prevención, andamos en las escuelas, en las secundarias y preparatorias promocionando una vida libre de drogas e informando sobre los estragos que ocasiona el consumo de sustancias tóxicas", expresó.

Como parte de esta estrategia, el DIF Coahuila también impulsa la regularización y certificación de los centros de rehabilitación para que obtengan el aval de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA).

Salinas Valdés explicó que brigadas integradas por personal de las secretarías de Salud, DIF, PRONNIF, Protección Civil y la Fiscalía Especializada realizan visitas de acompañamiento para orientar a los responsables de estos establecimientos sobre los requisitos y protocolos establecidos por la normatividad vigente.

"La intención es buscar el cómo sí. Muchos centros nacieron con muy buenas intenciones, pero les falta capacitación e información. Los estamos apoyando con orientaciones, capacitaciones e incluso inspecciones preventivas; sin embargo, cuando detectamos situaciones que no pueden pasarse por alto, procedemos a la clausura inmediata", afirmó.

La presidenta honoraria informó que actualmente cuatro centros de rehabilitación cuentan con certificación y se prevé que al menos otros seis concluyan el proceso durante los próximos meses.

Añadió que los establecimientos certificados formarán parte de un padrón oficial, lo que permitirá canalizar a los pacientes a espacios que cumplan con los lineamientos establecidos y ofrezcan mayor seguridad a las personas en tratamiento y sus familias.