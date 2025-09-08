DIF Saltillo promueve la salud mental y la prevención del suicidio con atención psicológica y conversatorio

DIF Saltillo ha brindado atención en salud mental a 800 personas; anuncian conversatorio sobre prevención del suicidio

Saltillo, Coahuila. – En un esfuerzo por fortalecer la atención en salud mental y fomentar la prevención del suicidio, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Saltillo ha brindado atención psicológica a más de 800 personas desde la creación de su nueva coordinación especializada en salud mental.

Así lo dio a conocer el director del organismo, Roberto Cárdenas Zavala, quien destacó que esta unidad fue recientemente incorporada a las áreas de atención del DIF, con el objetivo de ofrecer apoyo gratuito y accesible a quienes lo necesiten.

"Lo importante es la detección y la prevención. Que la gente sepa que puede acercarse, que la atención es gratuita", subrayó el funcionario.

Según datos de la dependencia, la mayoría de las personas atendidas se encuentran en el rango de 20 a 35 años, y aunque en general no se han registrado casos de alta gravedad, en cinco ocasiones fue necesario canalizar a los pacientes a servicios de psiquiatría para seguimiento especializado.

"No podemos decir qué tan riesgosa era cada situación, pero sí que la atención pudo evitar una tragedia", afirmó Cárdenas Zavala.

Coordinación y prevención

El titular del DIF Saltillo también señaló que el área de salud mental trabaja en estrecha colaboración con la asociación Inspira y con el DIF Coahuila, llevando a cabo talleres de primeros auxilios psicológicos, así como capacitaciones y pláticas preventivas dirigidas principalmente a jóvenes en secundarias y preparatorias.

"Este tipo de conversatorios, talleres y pláticas en escuelas son clave para prevenir situaciones de riesgo, especialmente entre adolescentes y jóvenes", enfatizó.

Conversatorio por el Día Mundial para la Prevención del Suicidio

En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se conmemora el 10 de septiembre, el DIF Saltillo realizará un conversatorio abierto al público en el Centro Cultural Vito Alessio Robles.

El evento contará con la participación de expertos en psicología y salud mental, quienes abordarán temas clave relacionados con la prevención, los signos de alerta y la importancia de la intervención oportuna.

El conversatorio busca sensibilizar a la comunidad sobre la problemática del suicidio, desestigmatizar la salud mental y fomentar una cultura de cuidado emocional.