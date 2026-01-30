Javier Díaz rinde homenaje a Pedro Torres tras su fallecimiento en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- Tras el fallecimiento del reconocido productor Pedro Torres, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz, expresó su solidaridad con la familia y subrayó la importancia del legado que dejó como uno de los saltillenses más influyentes en la industria audiovisual a nivel internacional.

El edil recordó que Pedro Torres fue distinguido en vida con la Presea Manuel Acuña, entregada en diciembre del año pasado, reconocimiento que —dijo— resultaba fundamental otorgar mientras el productor aún podía recibir el agradecimiento de su ciudad.

"Es un saltillense que puso el nombre de nuestra ciudad en lo más alto a nivel internacional", afirmó.

Díaz resaltó que Torres transformó la industria de la producción en México, tanto en el ámbito musical como televisivo, al trabajar con artistas de talla internacional como Luis Miguel, Emmanuel y Mijares, además de colaborar con empresas y marcas nacionales e internacionales.

Asimismo, destacó su participación en programas televisivos que marcaron época y abrieron una nueva etapa en la historia de la televisión mexicana.

Homenaje póstumo a Pedro Torres

Sobre la posibilidad de un homenaje póstumo, el alcalde señaló que ya existen diversas ideas que serán analizadas y propuestas ante el Cabildo. "Hay que ver de qué manera poder brindarle tributo a una persona que puso muy en alto el nombre de Saltillo a nivel mundial", indicó, sin descartar que pueda tratarse de un reconocimiento permanente en el espacio público.

Finalmente, reiteró su reconocimiento al trabajo realizado por Pedro Torres y por todo su equipo a lo largo de los años, destacando el orgullo que su trayectoria representa para el municipio.