Alcalde de Saltillo inspecciona trabajos en muros de contención para mejorar infraestructura vial

SALTILLO, COAHUILA.- Cerca de la medianoche del jueves, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, supervisó los trabajos de alineación de muros de contención centrales que se llevan a cabo en principales avenidas de la ciudad.

Señaló que, con el objetivo de mejorar la imagen urbana en la capital de Coahuila, se inició este programa que vendrá a fortalecer la infraestructura vial para la seguridad de las y los ciudadanos.

"Además de los trabajos de alineación de los muros de contención, vamos a ir cambiando algunos que están totalmente destrozados", refirió el presidente municipal.

Javier Díaz estuvo en el bulevar Nazario S. Ortiz Garza, a la altura del bulevar Galerías, donde además de alinear y arreglar los muros de contención se trabajará en labores de limpieza de pedacería de choques y basura.

El alcalde estuvo acompañado por Víctor de la Rosa Molina, director del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS), dependencia encargada de los trabajos de alineación a causa del uso constante o impactos.

Durante este viernes arrancarán los trabajos sobre el mismo bulevar Nazario S. Ortiz Garza, en el tramo del puente superior de Rufino Tamayo hasta la altura de la colonia Saltillo 400, antes del deprimido hacia el periférico Luis Echeverría.

Previamente, se reacomodaron piezas de concreto en el bulevar Venustiano Carranza, en los cruces con los bulevares Pedro Figueroa y Luis Donaldo Colosio, al norte de la ciudad.

Víctor de la Rosa Molina, director del IMMUS, reiteró que por instrucciones del alcalde Javier Díaz los trabajos se llevan a cabo después de las 11:00 de la noche, a fin de evitar la obstrucción del tránsito vehicular.

Mencionó que posteriormente se trabajará también en el bulevar Fundadores y el periférico Luis Echeverría, al sur de la ciudad.