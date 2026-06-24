Saltillo intensifica limpieza y embellecimiento: Javier Díaz González lidera acciones

SALTILLO, COAH.- El Gobierno Municipal de Saltillo intensificó las labores de limpieza, deshierbe, retiro de desechos y embellecimiento en distintos sectores de la ciudad, como parte de la estrategia permanente para recuperar espacios públicos y mejorar el entorno urbano.

Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, personal del programa "Aquí Andamos" realizó una jornada de limpieza profunda en el cauce del arroyo Pereyra, ubicado entre las calles Sierra de las Casitas, Sierra del Rubí y Sierra de las Minas, en el fraccionamiento Lomas Verdes.

En este punto, brigadas de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable retiraron basura, escombro y maleza acumulada, con el objetivo de eliminar fauna nociva y reducir riesgos sanitarios. Estas acciones se desarrollan con el impulso del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

De manera simultánea, cuadrillas municipales efectuaron labores de limpieza general, deshierbe y retiro de residuos en las áreas verdes ubicadas sobre el camellón central y laterales de la carretera Los Valdez, al norte de la ciudad, para mejorar la imagen urbana y fortalecer la seguridad en ese sector.

Asimismo, el Ayuntamiento realiza trabajos de rehabilitación y embellecimiento en las áreas verdes localizadas entre Paseo de la Reforma y el bulevar Francisco Coss.

Las acciones también se extendieron a plazas públicas y espacios recreativos de diversas colonias, entre ellas Amistad, Villas de San Lorenzo, San Patricio y República.

El alcalde Javier Díaz González informó que su administración mantiene de forma permanente programas de recuperación de espacios públicos con el propósito de construir una ciudad más limpia, ordenada y atractiva para las familias saltillenses.