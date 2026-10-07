DIF Saltillo refuerza apoyo a mujeres con cáncer de mama en octubre

SALTILLO, Coah.- El DIF Saltillo reforzará durante octubre sus programas de apoyo y acompañamiento para mujeres, principalmente aquellos relacionados con la prevención, detección y atención del cáncer de mama.

Alfonso Figueroa, director del DIF Saltillo, informó que, en conjunto con el Instituto Municipal de la Mujer y con apoyo del Gobierno del Estado, se realizará la brigada "Conciencia Rosa", enfocada en prevención, atención y detección.

Explicó que las unidades móviles que ofrecen estudios para la detección del cáncer de mama pertenecen al Gobierno del Estado, mientras que el DIF Saltillo cuenta con canales de gestión para acercar estos servicios a quienes los soliciten.

"No contamos con un objetivo específico, pero la intención es atender a toda aquella mujer que pudiera gustar algún tema de este sentido", señaló.

En caso de obtener un diagnóstico positivo, la atención médica corresponde a instituciones de la Secretaría de Salud, mientras que el DIF Saltillo brinda acompañamiento mediante distintos apoyos.

Figueroa detalló que el organismo entrega kits oncológicos, apoyos alimenticios y económicos a algunas pacientes detectadas con cáncer de mama.

Precisó que el DIF realiza periódicamente 50 entregas de kits oncológicos durante sus visitas al Hospital Oncológico. Sin embargo, aclaró que el organismo no cuenta con el número de mujeres que actualmente atraviesan por este proceso, debido a que su función es de acompañamiento.

Durante octubre también se intensificará la difusión del programa de pelucas oncológicas, para el cual se invita a la población a donar cabello.

Para elaborar una peluca se requieren siete trenzas de al menos 25 centímetros cada una. El cabello debe entregarse preferentemente seco y sin decoloración al momento del corte.

El director del DIF Saltillo destacó que estas pelucas buscan acompañar y apoyar a las mujeres durante sus procesos de radioterapia y quimioterapia.

Asimismo, informó que a finales de octubre se contempla la entrega de prótesis artesanales mediante un programa del Instituto de la Mujer, como parte del taller "Puntadas de Amor".

Figueroa invitó a quienes requieran apoyo o deseen sumarse a estos programas a acercarse al Gobierno Municipal, al Instituto Municipal de la Mujer o al DIF Saltillo para conocer las opciones disponibles.