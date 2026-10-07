Saltillo evalúa el programa Aquí Vamos Gratis

SALTILLO, COAH.- Tras cumplir su primer año de operación, el programa Aquí Vamos Gratis entrará en una nueva etapa con la evaluación de sus estadísticas, la continuidad del servicio y la preparación de una licitación para 2027.

Víctor de la Rosa, titular del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible de Saltillo, informó que contar con un año completo de datos permitirá conocer con mayor precisión el tamaño y el impacto del programa, más allá del comportamiento registrado en meses aislados.

"Ya con este completo, pues tenemos muy claro el tamaño y el impacto que tiene", señaló.

El funcionario explicó que uno de los siguientes pasos será estructurar de manera integral el sistema de transporte, con especial atención en la conexión entre rutas, para que los usuarios puedan aprovechar de mejor manera las opciones disponibles.

De la Rosa indicó que también se dará continuidad al programa mediante la licitación del nuevo servicio para 2027.

A la par, se trabaja en la continuidad de las tres primeras rutas alimentadoras, con el objetivo de darles sustentabilidad y lograr que puedan mantenerse y operar de manera autónoma en el tiempo, vinculadas con Aquí Vamos Gratis.

En cuanto a las primeras rutas, señaló que la 7-14 y la 7-16 mantienen un comportamiento estable. Precisó que cada vez se registra una mayor cantidad de usuarios en la 7-14, mientras que la 7-16 presenta un movimiento más tradicional entre colonias de los sectores oriente y poniente, atravesando el Centro.

De acuerdo con el funcionario, la 7-16 es actualmente la más avanzada entre estas rutas, aunque advirtió que los resultados no deben considerarse como un logro definitivo.

"Tenemos que seguir apoyando y tenemos que seguir asegurándonos de que puedan sostenerse en el tiempo", afirmó.

De la Rosa informó que el municipio mantiene reuniones con los concesionarios para establecer un nuevo acuerdo y una nueva forma de trabajo y colaboración.

Destacó que las rutas de Aquí Vamos Gratis han permitido que concesionarios que anteriormente no mantenían una buena relación o defendían territorios trabajen de manera conjunta en proyectos.

Consideró que este esquema puede abrir la puerta para que más concesionarios adopten esa posición y, mediante un nuevo acuerdo, se pueda concentrar la atención en el servicio del poniente de Saltillo.

Señaló que ese sector es el que más necesita transporte público y que el trabajo con los concesionarios será parte de los proyectos que se desarrollan para recuperar el servicio.

Sobre la posibilidad de que los concesionarios accedan a créditos para mejorar las unidades, De la Rosa señaló que actualmente todavía no se encuentran en una posición financiera para ello.

Agregó que el municipio también trabaja desde hace tres o cuatro meses en otros proyectos relacionados con la recuperación del servicio de transporte público, cuyos resultados se conocerán posteriormente.