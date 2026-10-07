Óscar Pimentel anuncia mejoras en la carretera 57: Los Chorros

SALTILLO, Coah. Autoridades estatales y federales mantienen una coordinación para atender el riesgo de accidentes en el tramo de Los Chorros de la carretera 57, donde se busca mejorar las condiciones de seguridad y avanzar hacia una solución definitiva.

Óscar Pimentel, secretario de Gobierno de Coahuila, informó que se llevan a cabo reuniones con la Secretaría de Comunicaciones e Infraestructura, Caminos y Puentes Federales (Capufe), Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad Pública para analizar medidas que permitan mejorar la conectividad y reducir la incidencia de percances.

Como parte de las primeras acciones, la Secretaría de Seguridad Pública reforzó la señalización en la zona, medida que, de acuerdo con el funcionario, mostró resultados durante los últimos días de lluvia.

Pimentel señaló que en carreteras cercanas a Saltillo se contabilizaron más de 20 accidentes durante ese periodo; sin embargo, en el tramo de Los Chorros no se registró ninguno, situación que atribuyó al funcionamiento de la señalización implementada.

Aunque las medidas preventivas han permitido mejorar las condiciones en el punto crítico, el funcionario consideró necesario concretar una intervención de fondo mediante la rectificación del tramo.

"Tenemos que lograrlo tarde que temprano, que se autoricen los recursos presupuestales necesarios para hacer una obra de rectificación", señaló.

Sobre la posibilidad de que los recursos para ejecutar el proyecto ya hayan sido autorizados, Pimentel indicó que el Gobierno de Coahuila no cuenta hasta ahora con información oficial que permita confirmar dicha situación.

El secretario de Gobierno destacó que la atención de Los Chorros no solo representa un asunto de seguridad vial, sino también un factor relevante para la actividad económica, debido a que esta vía constituye un punto estratégico para el intercambio comercial con Estados Unidos.

Por ello, señaló que mejorar las condiciones del tramo contribuiría tanto a reducir riesgos para los usuarios como a fortalecer la movilidad y competitividad de la Región Sureste.