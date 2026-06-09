Coahuila: Ajustan horarios escolares para partido de México

SALTILLO, Coahuila.- Con el objetivo de que estudiantes puedan presenciar el encuentro inaugural de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo, el Gobierno de Coahuila determinó realizar ajustes temporales en los horarios escolares de educación básica el próximo jueves 11 de junio.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas informó que la decisión se tomó luego de analizar diversas peticiones formuladas por alumnos, padres de familia y docentes, además de mantener consultas con la Secretaría de Educación y otros actores involucrados en el ámbito educativo.

De acuerdo con lo anunciado, los alumnos del turno matutino en primaria y secundaria concluirán actividades a las 12:00 horas, mientras que quienes cursan clases en el turno vespertino iniciarán su jornada a las 15:30 horas. La medida abarcará tanto instituciones públicas como privadas.

El mandatario estatal señaló que el ajuste busca fomentar espacios de convivencia familiar y permitir que la comunidad estudiantil pueda seguir la participación del representativo nacional sin afectar de manera significativa las actividades académicas. Asimismo, aclaró que las clases no serán suspendidas, sino únicamente reprogramadas durante esa jornada. Indicó que el cambio responde a una decisión consensuada entre autoridades y sectores educativos.

Jiménez Salinas explicó que la modificación está contemplada exclusivamente para el partido de presentación de México en el torneo internacional, ya que los encuentros posteriores se desarrollarán en horarios que no interfieren con las actividades escolares habituales. En el caso de las instituciones de educación media superior y superior, cada plantel tendrá la facultad de definir si realiza adecuaciones en sus horarios de acuerdo con sus necesidades y organización interna.