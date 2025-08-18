Diputado Jericó Abramo Masso insta a reformar sistema tributario en México

Ante el alto nivel de informalidad en el país, el Diputado Federal Jericó Abramo Masso urgió al gobierno federal a diseñar un sistema tributario más accesible y justo, que permita integrar a millones de mexicanos que actualmente no pagan impuestos.

"El 52% de la población económicamente activa se encuentra en la economía informal. Es necesario crear un esquema amigable que les permita incorporarse al sistema fiscal sin asfixiarlos, y así ampliar la base de contribuyentes", señaló el legislador.

Abramo Masso adelantó que será el próximo 8 de septiembre cuando el Ejecutivo Federal entregue a la Cámara de Diputados el Paquete Económico 2026, y será entonces cuando se sabrá si se contempla una reforma fiscal o solo una miscelánea tributaria.

El Diputado coahuilense insistió en que el esfuerzo debe centrarse en integrar a quienes aún están fuera del sistema y no en aumentar la carga tributaria a los contribuyentes ya registrados.

"No se puede seguir gravando solo a los mismos. Es fundamental distribuir la carga de manera más equitativa para enfrentar los desafíos presupuestales del país", sostuvo.

Jericó Abramo también alertó sobre el déficit proyectado en el gasto programado para 2026, que asciende a más de 300 mil millones de pesos, lo que obliga a buscar nuevas fuentes de ingreso.

Además de ampliar la base de contribuyentes, el legislador propuso fortalecer la fiscalización en puntos estratégicos como aduanas, puertos, aeropuertos y combatir a los llamados "factureros", que han generado millonarias fugas de recursos.

"El país no tiene dinero porque Morena sobregiró la chequera, y ahora se pretende cubrir ese hueco con ingresos que no existen. Se necesita eficiencia y orden en la recaudación", afirmó.

Abramo Masso reiteró que el reto fiscal es serio y que el Congreso debe actuar con responsabilidad para encontrar mecanismos que garanticen la estabilidad económica sin afectar a quienes ya cumplen con sus obligaciones fiscales.