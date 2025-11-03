Reforestación y limpieza en plazas públicas de Saltillo para mejorar convivencia familiar

SALTILLO, COAHUILA.- Con el propósito de ofrecer espacios dignos, seguros y agradables para la convivencia de las familias, el gobierno a cargo del alcalde Javier Díaz González realiza de forma permanente labores de reforestación, limpieza general y deshierbe en las distintas plazas públicas de Saltillo.

A través del programa "Aquí Andamos", el Gobierno de Saltillo, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, mantiene una buena imagen urbana, previene la acumulación de basura y cuida de manera integral las áreas verdes de parques y jardines en la ciudad.

Además de contribuir a reducir riesgos en la salud de la población, al evitar la proliferación de insectos y fauna nociva en los diferentes sectores de la ciudad.

Ejemplo de estas acciones lo realizado por parte de personal municipal en el parque Carlos R. González, al sur de la capital de Coahuila.

En este espacio de convivencia familiar y actividad deportiva, y que forma parte del programa del alcalde Javier Díaz, "Activa tu Parque", brigadas saltillenses reforestaron con arbolado de la especie trueno en sus distintas áreas verdes.

Asimismo, cuadrillas de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable realizaron labores de retiro de basura acumulada, así como deshierbe y poda, a fin de impulsar la convivencia familiar y estrechar los lazos entre la propia comunidad.

Saltillo con mejores espacios deportivos

Por instrucción del alcalde Javier Díaz González y con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez, la iniciativa privada y la sociedad civil, cuadrillas municipales incrementaron sus trabajos de rehabilitación de la cancha de fútbol ubicada en la colonia Gustavo Espinoza Mireles.

En este lugar, ubicado entre las calles Rancho de Peña y Santa Elena, sobre la calle Pablo L. Sidar, brigadas municipales intervienen la cancha deportiva con una inversión superior a los 4.2 millones de pesos, en beneficio directo de las familias de las colonias Antonio Cárdenas, Gustavo Espinoza Mireles, Isabel Amalia, Pueblo Insurgentes, Sierra del Poniente, entre muchas más a su alrededor.

Sumado a estas acciones y para incrementar la seguridad de niñas, niños adolescentes y adultos, personal de "Aquí Andamos" trabajaron para eliminar la basura y escombro acumulado en el puente peatonal que une a las colonias La Valencia y Nuevo Atardecer.

En el sector poniente de la ciudad, brigadistas eliminaron la maleza y desechos que se encontraban a la altura de la calle Óscar Camacho González y que es utilizada todos los días para acudir de los centros de trabajo, escuelas y comercios en ambos sectores habitacionales.

El Gobierno Municipal recuerda que se puede reportar al asistente virtual "Saltillo Fácil", al 844-160-08—08, cualquier servicio público en la localidad, para su atención oportuna.