Baja en la demanda de flores amarillas en Saltillo

SALTILLO, COAH.- La demanda de flores amarillas cayó este 21 de septiembre en Saltillo, al grado de registrar menos de la mitad de los pedidos de años anteriores, de acuerdo con Marcela Merlo, propietaria de Florería Michel.

La florista señaló que, aunque la tradición continúa principalmente entre adolescentes, jóvenes y parejas, este año la actividad comercial fue considerablemente menor.

"Este año se ha visto mucho más abajo la demanda", afirmó Merlo, quien explicó que la tendencia comenzó a popularizarse entre los jóvenes a través de Instagram, vinculada con la canción "Flores amarillas" y la serie argentina Floricienta, así como con el inicio de la primavera en Argentina.

De acuerdo con Merlo, la costumbre también se ha trasladado al 21 de marzo, fecha que en México corresponde al inicio de la primavera, por lo que esa jornada concentra actualmente una mayor demanda.

"En marzo sí está bien padre, sí hay un chorro de demanda, pero ahorita ya bajó bastante", comentó.

La reducción también se refleja en el volumen de producto. La florista estimó que las bodegas manejan actualmente alrededor de una tercera parte de las existencias que tenían en años anteriores para esta fecha.

A pesar de la menor demanda, el precio de algunas flores amarillas aumentó. Merlo explicó que la rosa y la gerbera son algunas de las especies que se encarecen durante esta temporada debido a la menor producción del color amarillo.

El clima también influye en la disponibilidad. Según la florista, en septiembre, después de la temporada de lluvias, llega menos producción y parte de la flor presenta manchas, mientras que en marzo existe mayor disponibilidad.

Un girasol, ejemplificó, tiene un precio habitual de alrededor de 60 pesos, pero durante esta temporada puede alcanzar entre 100 y 120 pesos, dependiendo de la florería.

La docena de rosas, que en Florería Michel tiene un precio de 450 pesos en otras fechas, durante esta temporada se ofrece en 600 pesos. Merlo aclaró que este incremento no representa un margen de ganancia equivalente al de temporadas con mayor disponibilidad de flor.

Ante el comportamiento de la demanda, la florería decidió trabajar este año principalmente sobre pedido para evitar pérdidas por producto que no se venda. "En años pasados me estuve quedando con producción y pues quedabas igual lo que invertías, ya no sacabas ganancia", explicó.

Merlo identificó a los adolescentes y jóvenes como los principales consumidores de esta tendencia. Incluso, señaló que durante esta jornada realizó varios envíos a escuelas. En cambio, indicó que las personas mayores de 45 años ya no suelen solicitar este tipo de detalles en estas fechas.

La percepción, agregó, coincide con la de otras florerías con las que mantiene contacto: "No hay ni la mitad de pedidos que tuvimos en años pasados".

La tradición de regalar flores amarillas el 21 de septiembre se ha extendido en México a través de las redes sociales y de la influencia de Floricienta. Aunque la fecha corresponde al inicio de la primavera en el hemisferio sur, en México la primavera comienza en marzo.