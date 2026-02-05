Reparación de asfalto para mejorar movilidad en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- Con el objetivo de mejorar la movilidad urbana, reforzar la seguridad vial y elevar la calidad de vida de las y los saltillenses, el Gobierno Municipal continúa con los trabajos de reparación y rehabilitación de tramos dañados del asfalto en calles al interior de colonias y en las principales vialidades de la ciudad.

Por instrucción del alcalde Javier Díaz González y con el impulso del gobernador Manolo Jiménez Salinas, personal del programa "Aquí Andamos" continúa con las acciones de rehabilitación en distintos tramos de asfalto dañado sobre el bulevar Antonio Cárdenas, al sur de la ciudad.

En este lugar, personal de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública trabajó con una de las nuevas unidades especializadas en el tramo de la vialidad comprendido entre el bulevar Emilio Arizpe de la Maza y la calle Profesor José Ramírez Mijares, en sentido de sur a norte.

"Con esta tecnología de vanguardia, el Gobierno de Saltillo trabaja para corregir deformaciones, hundimientos y daños en el asfalto causados por el alto flujo vehicular, con lo que buscamos aumentar la seguridad para los miles de personas que circulan por este sector de nuestra capital de Coahuila", expresó Javier Díaz González.

Acciones de la autoridad

Sumado a estas acciones, personal municipal atendió las peticiones de las y los vecinos de la colonia Miguel Hidalgo, realizadas a través del asistente virtual "Saltillo Fácil", al 844-160-08-08, y acudió a reparar diversos puntos afectados de las calles 1 y 13, con el objetivo de reducir riesgos de percances, proteger a peatones y automovilistas, así como agilizar la circulación vehicular y disminuir los tiempos de traslado.

El Alcalde de Saltillo destacó que la rehabilitación oportuna del asfalto ayuda a prolongar la vida útil de las vialidades y evita que daños menores se conviertan en problemas de mayor costo.

De manera simultánea, el Gobierno de Saltillo realizó acciones similares de rehabilitación de vialidades en Los Rodríguez, donde se trabajó sobre la calle Santa Ana, entre la calle Real y la avenida Doctor José Narro Robles; así como en tramos del bulevar Moctezuma, entre los bulevares José Musa de León y Eulalio Gutiérrez Treviño.

Además, se intervinieron las calles Libertad y Venustiano Carranza, de la colonia Tierra y Libertad; así como la calle Oriente, entre las vialidades Imperio Español y Sierra Amarilla, de la colonia Sierra Blanca.

Limpieza de espacios públicos

Con la finalidad de disminuir riesgos a la salud de las y los habitantes de la colonia San Ángel, personal de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable realizó acciones de limpieza integral en el cauce natural de agua que corre paralelo a la calle Arcángel.

En este sitio, brigadas de "Aquí Andamos" limpiaron, deshierbaron y retiraron basura y escombro acumulados en el arroyo, en el tramo comprendido entre el bulevar Jesús Valdés Sánchez y la calle Santa Mónica, al oriente de Saltillo.

Asimismo, el Ayuntamiento de Saltillo realizó acciones similares de limpieza profunda en la plaza pública ubicada entre las calles Riachuelo, Del Valle y Magisterio, de la colonia Ampliación Magisterio.

Mientras que al sur de la ciudad, cuadrillas municipales reforzaron la limpieza de vialidades principales, con labores de eliminación de basura y desechos acumulados sobre el camellón central de los bulevares Emilio Arizpe de la Maza y Prolongación Francisco de Urdiñola.

El alcalde Javier Díaz González reafirma su compromiso de trabajar de manera permanente en el mantenimiento de la infraestructura vial, espacios públicos y áreas verdes, para consolidar una ciudad más segura, funcional y con mejor calidad de vida para saltillenses y visitantes.