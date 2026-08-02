Fuga de gas en ferretería de Saltillo deja a Eduardo hombre herido

SALTILLO, COAH.- Un hombre identificado como Eduardo Daniel N resultó con quemaduras la mañana de este sábado, luego de que un tanque de gas de aproximadamente 30 kilogramos, presuntamente presentara una fuga y provocara un flamazo mientras era manipulado en una ferretería ubicada sobre la calle Misión San Francisco, en la colonia Misión Cerritos.

Tras el incidente, familiares del lesionado lo trasladaron de inmediato en un vehículo particular a un hospital para recibir atención médica, mismo al que causó alta como emergencia, debido a las quemaduras que presentó.

Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al establecimiento luego de recibir el reporte a través del Sistema de Emergencias 911, esto con la intención de controlar la situación y en su caso notificar a protección civil para realizar la clausura del inmueble. Los rescatistas controlaron la situación y retiraron el cilindro con fuga, con lo que evitaron que el incidente se agravara, sin embargo, serán las investigaciones por parte de Protección Civil, las que determinan la responsabilidad en el incidente, así como la evaluación de los permisos de operación de la ferretería.

El estado de salud del hombre lesionado, aún no es dado a conocer, sin embargo, luego de este incidente podría orientar acusaciones contra el establecimiento.