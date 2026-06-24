Coahuila: escuelas reducen horarios por altas temperaturas

SALTILLO, COAH.- Ante las altas temperaturas registradas en el estado durante el cierre del ciclo escolar, la Secretaría de Educación de Coahuila informó que los planteles educativos tienen la facultad de aplicar medidas extraordinarias para proteger a estudiantes y docentes, entre ellas la reducción de horarios, la suspensión de actividades al aire libre e incluso la educación a distancia en casos extremos.

El secretario de Educación, Emanuel Garza Fishburn, explicó que permanece vigente el protocolo de atención a climas extremos, mediante el cual cada escuela puede determinar las acciones necesarias de acuerdo con las condiciones específicas que enfrenta.

"Las escuelas tienen, desde una óptica autogestiva, la capacidad de determinar qué medidas van a estar estableciendo en esos casos donde sí hay un clima muy extremo. Hacen las solicitudes para recortar horarios, limitar actividades al aire libre o, en su caso más extremo, aplicar educación a distancia", señaló.

El funcionario indicó que la dependencia mantiene comunicación permanente con los distintos niveles educativos para conocer cuántos planteles han optado por alguna de estas modalidades. Sin embargo, precisó que el proceso continúa en desarrollo y aún no existe una cifra definitiva.

Respecto al balance académico del ciclo escolar, Garza Fishburn señaló que las evaluaciones de cierre todavía se encuentran en curso, aunque afirmó que se han implementado diversas estrategias para atender los rezagos educativos que persisten desde la pandemia.

Entre las acciones desarrolladas mencionó programas enfocados en fortalecer la alfabetización inicial, la lectoescritura, las habilidades matemáticas y la educación socioemocional, áreas que calificó como prioritarias para mejorar el aprendizaje de los estudiantes.

Finalmente, reiteró que la Secretaría de Educación continuará monitoreando las condiciones climáticas y el desarrollo de las actividades escolares durante los últimos días del ciclo escolar, con el objetivo de garantizar la seguridad y el bienestar de alumnos y personal docente.