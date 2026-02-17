Acciones preventivas por sarampión en escuelas de Saltillo

SALTILLO, COAH.- Con dos casos confirmados de sarampión en la Región Laguna, el Secretario de Educación en Coahuila, Emanuel Garza Fishburn, afirmó que, hasta el momento, no se han registrado otros casos, tal y como en la Secundaria Técnica número 72, en Saltillo, donde también se reportaron casos sospechosos.

El funcionario agregó que al momento no hay riesgo tampoco en otras comunidades escolares, aunque se mantienen activos los protocolos de prevención ante posibles casos de infección y situaciones de riesgo.

Acciones de la autoridad

El funcionario indicó que, tras la confirmación de un caso relacionado con una persona proveniente del extranjero, se activaron medidas preventivas que incluyen vigilancia permanente de síntomas, aislamiento oportuno y la aplicación de pruebas de laboratorio para confirmar o descartar contagios en los planteles educativos.

Garza Fishburn insistió en que dentro de los planteles se mantienen todas las medidas sanitarias necesarias, además de exhortar a padres de familia, docentes y alumnos a actuar con responsabilidad, transparencia y apego a los acuerdos establecidos para proteger la salud de la comunidad educativa.

Coordinación con padres de familia

De igual manera, destacó que la coordinación con asociaciones de padres de familia es fundamental para detectar de manera oportuna cualquier situación que pudiera representar un riesgo, así como para fortalecer la confianza y la colaboración entre todos los integrantes de las escuelas.