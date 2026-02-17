Gabriel Elizondo adelanta instalación de mega módulos de vacunación en Coahuila

SALTILLO, COAH.- Gabriel Elizondo, titular del Programa Mejora Coahuila, adelantó el inicio de la instalación de mega módulos de vacunación en distintas regiones del estado, con el propósito de ampliar la cobertura y facilitar el acceso a quienes no han completado su esquema.

El funcionario detalló que la campaña contempla la aplicación de vacunas del esquema básico, incluyendo la triple viral, que protege contra enfermedades como sarampión, así como otras dosis contra influenza y COVID-19. Estas acciones están dirigidas principalmente a estudiantes y población en general que requiera completar su esquema de inmunización.

Mega módulos de vacunación en Coahuila

Gabriel Elizondo destacó que los mega módulos comenzarán operaciones el viernes en la región Laguna, mientras que en Saltillo, Monclova y la zona norte del estado se habilitarán durante los próximos días. En Torreón, el Centro de Convenciones será uno de los puntos donde se instalará un mega módulo, con atención a partir de las 10:00 de la mañana el próximo viernes.

Estrategia estatal de vacunación

Además, el titular del programa Mejora Coahuila recordó que se cuenta con una red de 133 centros de salud, hospitales generales y módulos itinerantes en todo Coahuila donde también se aplican las vacunas, como parte de una estrategia estatal para proteger la salud de la población. Finalmente, Elizondo Pérez exhortó a padres de familia y ciudadanos a acudir a estos espacios, especialmente quienes no hayan recibido alguna dosis o tengan esquemas incompletos, reiterando que estas acciones forman parte del compromiso estatal con la salud y el bienestar de las familias coahuilenses.