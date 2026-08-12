Saltillo no cambiará nombre de calle por Catón
La propuesta de cambiar el nombre de un tramo de la calle General Cepeda fue analizada por el Cabildo.
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SALTILLO, COAH. - El Cabildo de Saltillo descartó modificar el nombre de un tramo de la calle General Cepeda para homenajear al escritor y periodista saltillense Armando Fuentes Aguirre, conocido como "Catón".
La propuesta contemplaba sustituir la nomenclatura de General Cepeda en el segmento ubicado entre Benito Juárez y Félix U. Gómez, zona relacionada con el domicilio del escritor.
El proyecto fue analizado por la Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro Histórico, que el pasado 24 de junio sometió el expediente a consideración de sus integrantes.
Como parte del proceso, los ediles revisaron la solicitud en sesiones ordinarias y realizaron una inspección en el sitio contemplado.
Sin embargo, el Cabildo determinó descartar ese tramo de General Cepeda como parte de la iniciativa.
Aunque la propuesta fue desechada, integrantes del Cabildo aclararon que el homenaje a "Catón" no está cancelado de manera definitiva. La intención de asignar su nombre a una calle de Saltillo podría retomarse mediante una nueva propuesta.
Por ahora, el Ayuntamiento no ha definido qué vialidad podría ser considerada como alternativa ni cuándo se presentaría un nuevo proyecto. La opción de General Cepeda quedó fuera de la iniciativa.