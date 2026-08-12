Sentencian a traficante que abandonó a 160 migrantes

El traficante de personas Ponciano Páez fue sentenciado a 12 años de prisión y al pago de una multa de 721 mil 650 pesos, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) acreditara su responsabilidad penal por el delito de tráfico de migrantes con agravante.

De acuerdo con la investigación, Páez transportó a 160 personas extranjeras que no contaban con documentación para acreditar su estancia legal en México y que habían pagado para ser trasladadas hasta la frontera con Estados Unidos.

Los hechos ocurrieron en marzo de 2022, cuando el ahora sentenciado conducía un tractocamión con semirremolque que fue abandonado en la colonia Petrolera, en Monclova. En el interior de la unidad fueron localizados los migrantes.

Tras el hallazgo, elementos de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal atendieron a las personas, con apoyo de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado de Coahuila, policía municipal de Monclova, Instituto Nacional de Migración y Secretaría de Gobierno estatal.

La Fiscalía Especializada de Control Regional presentó las pruebas ante la autoridad judicial para acreditar la responsabilidad de Páez por el traslado ilegal de las personas migrantes.

Además, la FGR informó que el sentenciado está relacionado con una investigación por su posible participación en los delitos de homicidio y tentativa de homicidio en perjuicio de personas extranjeras.

La sentencia por el caso de los 160 migrantes establece 12 años de prisión y una multa de 721 mil 650 pesos por el delito de tráfico de migrantes con agravante.