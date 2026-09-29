Emanuel Garza Fishburn informa sobre garrapatas en escuelas de Coahuila

SALTILLO, COAH.- La Secretaría de Educación de Coahuila mantiene acciones coordinadas con la Secretaría de Salud para atender los reportes de presencia de garrapatas en planteles educativos y reducir posibles riesgos para la comunidad escolar.

Emanuel Garza Fishburn, secretario de Educación en Coahuila, explicó que la atención de estos casos forma parte de una labor permanente, principalmente en las escuelas donde se identifica la presencia de estos ácaros.

Indicó que, después de recibir y confirmar algún reporte, se aplican las medidas correspondientes para controlar la situación. Entre ellas se encuentran labores de fumigación en las instalaciones escolares.

"Cuando hay detección de este tipo de incidencias, pues se hace lo conducente en términos de fumigación", señaló.

El funcionario destacó que la intervención se realiza junto con las autoridades sanitarias, con el objetivo de responder de manera oportuna ante cualquier situación que pueda representar un riesgo para estudiantes, maestros y trabajadores de los centros educativos.

Garza Fishburn señaló que la coordinación entre ambas dependencias permite mantener seguimiento a los casos y contribuir a preservar condiciones adecuadas de higiene y seguridad dentro de los planteles.

Las acciones forman parte de las medidas de atención que se implementan ante la detección de garrapatas, con intervenciones específicas en las escuelas donde se presenta algún reporte.