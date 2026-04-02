Saltillo avanza en embellecimiento de fachadas

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, supervisó los trabajos de embellecimiento de fachadas que se realizan en la calle Miguel Hidalgo a través de la Dirección de Distrito Centro, labores de mejora en las que también se involucraron las áreas de Servicios Públicos y Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Municipio.

Díaz González comentó que el embellecimiento de fachadas ya se realizó el año anterior en algunas calles del primer cuadro de la ciudad, y para este 2026 se tienen consideradas otras para mejorar la imagen urbana.

"Este embellecimiento de fachadas forma parte de los trabajos que realizamos para tener un mejor Centro Histórico; en esta ocasión supervisamos los trabajos que se realizan en la calle Hidalgo y platicamos con las familias que se han beneficiado con estas mejoras a su vivienda", comentó el Alcalde de la ciudad.

El director de Distrito Centro, Roberto Rojas Oyervides, dio a conocer que se embellecerán 100 fachadas en la calle Miguel Hidalgo, entre Félix U. Gómez y Ramos Arizpe, y hasta el momento los trabajos llegaron a Praxedis de la Peña, lo que representa un 50 por ciento de avance.

En lo que va del presente año 2026, se han rehabilitado 50 fachadas como parte de este programa, mientras que durante el 2025 se logró intervenir un total de 200 fachadas en distintos puntos del Centro Histórico de la ciudad.

Rojas Oyervides dijo que se realizaron algunas acciones adicionales de mejora en ese tramo, entre las que destacó la reparación de 23 registros de Aguas de Saltillo, así como la limpieza profunda y deshierbe en las banquetas para que luzcan más seguras y dignas.

Agregó que, con el apoyo de jóvenes prestadores de servicio social, se retiró la publicidad en desuso de los postes de ese tramo, con el objetivo de eliminar esa basura y mejorar aún más la imagen urbana.

"Vamos a seguir trabajando hasta terminar el tramo de la calle Hidalgo que va hasta la calle Ramos Arizpe y vamos a llevar este mismo programa a algunas otras calles del Centro Histórico que en un futuro vamos a dar a conocer", apuntó el Director de Distrito Centro.

Impacto en la comunidad

Quienes habitan la calle de Hidalgo en el área que ya fue embellecida agradecieron al alcalde Javier Díaz González por la mejora que se hizo a su vivienda y que repercute en una mejor imagen urbana para todos.

Durante la supervisión que hizo el Alcalde se dio a conocer que el año anterior, este programa de embellecimiento de fachadas se realizó en la calle Nicolás Bravo, entre Juan Aldama y Adalberto Guillén, así como General Cepeda de Emilio Castelar a Simón Bolívar.