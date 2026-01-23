Gobierno Municipal de Saltillo deshierba arroyos para proteger seguridad de la población

SALTILLO, COAHUILA.- Con el propósito de proteger la seguridad de niñas, niños y jóvenes, así como de prevenir riesgos durante la temporada de lluvias, el Gobierno Municipal que encabeza Javier Díaz González lleva a cabo trabajos de deshierbe y eliminación de basura acumulada en pasos escolares ubicados sobre arroyos de la ciudad.

Con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, brigadas del programa "Aquí Andamos" intensificaron las acciones de limpieza profunda y retiro de maleza en el tramo del arroyo que atraviesa la colonia Universidad Pueblo, al oriente de Saltillo.

Estas acciones, realizadas en el punto ubicado entre las calles Federico Gámez y Jesús Reyes Heroles, permiten mejorar la visibilidad y las condiciones de tránsito peatonal, además de reducir riesgos de caídas o accidentes ocasionados por maleza, residuos o desechos ocultos que pudieran afectar el paso de estudiantes y habitantes del sector.

"Nuestro compromiso es trabajar todos los días para mantener en óptimas condiciones los espacios y rutas de uso escolar, fortalecer la movilidad segura de la población, el orden urbano y la prevención de riesgos en estos puntos de la ciudad", expresó el alcalde Javier Díaz González.

El Alcalde señaló la importancia de colaborar de la mano con la ciudadanía para mantener limpios y seguros estos espacios, al evitar arrojar basura en arroyos y zonas públicas de Saltillo.

Díaz González destacó que el retiro de basura y desechos ayuda a prevenir focos de infección y la proliferación de fauna nociva, lo que genera entornos más saludables y seguros para la comunidad estudiantil y los vecinos de los sectores aledaños.

Impulsa Saltillo el amor al deporte al aire libre

Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, cuadrillas de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable intervinieron con acciones de retiro de basura, escombro acumulado y maleza en diversas áreas verdes y plazas públicas de distintos sectores de la ciudad.

En respuesta a peticiones ciudadanas realizadas a través del asistente virtual "Saltillo Fácil", cuadrillas municipales atendieron las áreas de la plaza pública de la colonia La Fuente, ubicada entre las calles 6 y avenida La Fuente.

Asimismo, para impulsar el amor al deporte, las actividades al aire libre y fortalecer el tejido social, el Gobierno de Saltillo intervino con acciones de limpieza general, deshierbe y poda la plaza pública de la colonia Morelos, ubicada entre las calles G, H y calle 15.

De manera simultánea, brigadas de "Aquí Andamos" realizaron labores similares en las áreas verdes y la cancha deportiva de la plaza pública del fraccionamiento Nuevo Mirasierra, ubicada entre las calles Río Bravo y Río Sabinas.

Además, para fortalecer la seguridad vial de saltillenses y visitantes a la ciudad, distintas brigadas municipales intervinieron las áreas verdes del camellón central y laterales del bulevar Fundadores, con trabajos de eliminación de basura, escombro y deshierbe, principalmente en el tramo comprendido entre el bulevar Morelos y el bulevar Solidaridad, al oriente de la ciudad.

Sumado a estas acciones, el Ayuntamiento de Saltillo, a través de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública, reparó las rejillas que presentaban diversos daños debido al alto flujo vehicular, en el cruce de la avenida Presidente Cárdenas y la calle Xicoténcatl, en la Zona Centro de la ciudad.