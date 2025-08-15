Alcalde Javier Díaz González instruye a titulares en reunión de gabinete

SALTILLO, COAHUILA.- Al llevarse a cabo la reunión de gabinete, el alcalde Javier Díaz González instruyó a las y los titulares de todas las áreas municipales a redoblar esfuerzos para el beneficio directo de la ciudad y las familias saltillenses.

Díaz González indicó que el balance de estos ocho meses de gobierno es muy positivo, por lo que hay que seguir trabajando con todo para impactar de manera positiva a las familias saltillenses.

Reiteró que su administración se ha caracterizado por la cercanía y ser un gobierno que escucha, pero sobre todo que resuelve, a la vez que agradeció a cada una de las y los titulares, así como las y los colaboradores por el trabajo realizado hasta el momento.

Javier Díaz González mencionó que, en el tema de la seguridad, que es la prioridad de prioridades, no se bajará la guardia junto con el gobernador Manolo Jiménez como se ha hecho para mantener a la ciudad como la capital más segura de México.

"Juntos, en equipo, estaremos atentos para brindar prevención y atención oportuna", dijo.

El Presidente Municipal mencionó además que el próximo lunes iniciará la credencialización para el programa de transporte "Aquí Vamos", que arrancará el 1 de octubre con la operación de 2 rutas troncales gratuitas y que incluye la reorganización de las rutas.

"Este es un programa social universal que vendrá a beneficiar a miles de familias saltillenses. Cabe destacar que las credenciales del Saltibus seguirán funcionando y las NET conservarán el saldo que tengan", refirió.

Durante la reunión de gabinete, Javier Díaz señaló que las cuadrillas de "Aquí Andamos", trabajan de manera permanente para embellecer todos los sectores de la ciudad y reiteró que se están redoblando esfuerzos en el tema de bacheo con la adquisición de nueva maquinaria y material para atender los desperfectos que se presentaron en las calles a causa de las pasadas lluvias.

El Alcalde de Saltillo informó también que gracias a la participación de empresarios se fortalece el programa "Activa tu Parque" con el que se ha intervenido ya la plaza Mirasierra Spurs, el Skate Park Saltillo 2000, la plaza en la colonia Roma, la cancha en la Benito Juárez y recientemente arrancaron los trabajos de rehabilitación de la cancha de fútbol 11 en la unidad deportiva Carlos R. González al sur de la ciudad.