Proyecto ambicioso en Saltillo: Unidad Deportiva y Biblioparque Norte se unen

SALTILLO, COAHUILA.- El municipio de Saltillo avanza en la planeación de uno de sus proyectos más ambiciosos en materia de infraestructura deportiva y cultural: la integración de la Unidad Deportiva de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) con el Biblioparque Norte, conformando un megacomplejo de 16 hectáreas que ofrecerá más de 15 disciplinas deportivas, actividades culturales y académicas, así como espacios para eventos masivos.

De acuerdo con el titular del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Saltillo, Edgar Puentes, la unión de ambos espacios permitirá aprovechar al máximo sus instalaciones y estacionamientos, logrando un aforo superior a 10 mil personas en conciertos, torneos y ferias.

"Este año 2025 es de planeación, ya que el proyecto requiere una programación multianual de entre cinco y diez años. La meta es iniciar en 2026 con las obras de infraestructura específicas", explicó Puentes.

En el aspecto jurídico, aunque los terrenos son de propiedad municipal, su administración está dividida: una parte corresponde a la UAdeC y otra al Ayuntamiento. Por ello, se firmará un convenio de colaboración que establezca con claridad horarios, responsabilidades, mantenimiento y uso de ingresos.

El funcionario destacó que los recursos generados se administrarán con transparencia y se reinvertirán en el propio complejo, garantizando su calidad y permanencia como punto de encuentro deportivo, cultural y académico en Saltillo.