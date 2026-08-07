Saltillo: Dirección de Servicios Públicos limpia 30 toneladas de residuos

SALTILLO, COAH.- Cuadrillas de la Dirección de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Saltillo realizaron este viernes un operativo de limpieza en el primer cuadro de la ciudad, tras la celebración de la fiesta patronal en honor al Santo Cristo de la Capilla, que dejó alrededor de 30 toneladas de residuos.

Desde temprana hora, 40 trabajadores de barrido manual efectuaron labores de limpieza y lavado en la Plaza Nueva Tlaxcala, la Plaza de Armas y Paseo Capital, una vez concluida la vendimia instalada con motivo de la festividad religiosa.

El operativo también abarcó Paseo Capital, en el tramo comprendido entre las calles Nicolás Bravo y Morelos, así como las vialidades Juárez, Allende y Aldama. De acuerdo con la información proporcionada, la alta afluencia de visitantes durante la celebración propició una importante acumulación de basura en calles y banquetas, principalmente en las zonas donde se instalaron puestos de comida.

Las labores tienen como objetivo restablecer las condiciones de limpieza en los espacios públicos del Centro Histórico, una vez concluidas las actividades de la tradicional fiesta patronal.