Coahuila: inversión de 2 mil millones para combatir pobreza extrema

SALTILLO, COAH.- Coahuila registra una proporción de apenas 0.8 por ciento de población en pobreza extrema y ocupa el segundo lugar nacional con menor rezago educativo, informó Enrique Martínez y Morales, secretario de Inclusión y Desarrollo Social.

El funcionario señaló que la cifra estatal se encuentra muy por debajo del promedio nacional de pobreza extrema, que es de 5.8 por ciento, y representa aproximadamente a 25 mil personas en Coahuila.

Sin embargo, reconoció que uno de los principales desafíos consiste en determinar con precisión dónde se encuentran estas familias, debido a que actualmente no se dispone de información desagregada que permita identificar el municipio en el que se concentra esta población.

Ante ello, la dependencia espera la publicación de la Encuesta Intercensal 2025 del INEGI, con la expectativa de contar con datos a nivel municipal que permitan dirigir con mayor precisión las acciones y programas sociales.

Mientras se dispone de esa información, explicó, el gobierno estatal mantiene coordinación con los ayuntamientos para identificar comunidades rurales y sectores urbanos donde puedan existir familias en condiciones de pobreza extrema y atender directamente sus necesidades.

Martínez y Morales explicó que, conforme a la definición utilizada por el INEGI, una persona se encuentra en pobreza extrema cuando sus ingresos están por debajo de la línea de pobreza extrema, estimada en alrededor de 2 mil 600 pesos mensuales, y además presenta tres o más de seis carencias sociales.

Estas carencias están relacionadas con educación, salud, seguridad social, vivienda, servicios básicos y alimentación.

Para atender parte de estas necesidades, el gobierno de Coahuila anunció una inversión de 2 mil millones de pesos durante este año en infraestructura social. Los recursos serán destinados a obras de agua potable, drenaje sanitario, electrificación, pisos firmes, techos, muros y construcción de cuartos adicionales.

El secretario de Inclusión y Desarrollo Social destacó que el propósito es llevar las obras directamente a los sitios donde se detecten las carencias, desde viviendas que requieren condiciones más seguras hasta comunidades que no cuentan con agua potable.

En materia educativa, Coahuila también se ubica en el segundo lugar nacional con menor rezago. No obstante, Martínez y Morales advirtió que este resultado no significa que el problema esté resuelto.

A través de la Secretaría de Educación Pública estatal y del Instituto Estatal de Educación para los Adultos se mantienen programas encaminados a reducir el rezago y evitar que niñas, niños y adolescentes abandonen sus estudios.

El funcionario recordó que, al inicio del ciclo escolar, el gobernador Manolo Jiménez Salinas anunció la entrega de útiles escolares, uniformes, transporte para comunidades rurales, mobiliario y materiales, además de un programa para construir techumbres en planteles educativos.

Estas acciones, sostuvo, buscan mejorar las condiciones de las escuelas y contribuir a reducir la deserción escolar, con la finalidad de que los estudiantes concluyan su educación obligatoria, que actualmente comprende hasta el nivel medio superior.