Saltillo incorporará 500 nuevas cámaras de videovigilancia para fortalecer la seguridad

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde, Javier Díaz, informó que el municipio incorporará 500 nuevas cámaras de videovigilancia al sistema del C2, las cuales serán distribuidas en bulevares principales, circuitos estratégicos y diversas colonias de la ciudad.

Con esta ampliación, Saltillo pasará de 870 cámaras municipales a más de mil 300, que, sumadas a las 700 operadas por el Estado, permitirán superar las 2 mil cámaras en funcionamiento en el municipio.

El edil destacó que esta infraestructura fortalecerá la capacidad de reacción inmediata ante incidentes y, sobre todo, reforzará las acciones de prevención.

"Nos da la posibilidad de tener mayor cercanía, mayor proximidad y poder tener una reacción más inmediata ante cualquier incidente, pero también buscar la forma de prevenir acciones", señaló.

El alcalde subrayó que las 500 cámaras fueron donadas en su totalidad por empresarios locales, lo que representa un ahorro estimado entre 7 y 8 millones de pesos para el municipio. La administración municipal asumirá los costos de instalación, conectividad y monitoreo a través del C2 y en coordinación con el C4 estatal.

Destacó que esta donación refleja la confianza del sector empresarial en las instituciones de seguridad y en la administración municipal.

Recordó además que el año pasado comerciantes del Centro Histórico donaron 50 cámaras adicionales, las cuales ya están interconectadas al sistema y han contribuido tanto a la reacción oportuna ante incidentes como a la disminución de conductas delictivas en la zona.

Posible integración de cámaras privadas

Díaz explicó que, además de las más de 2 mil cámaras públicas proyectadas, existe la posibilidad de incorporar equipos de particulares y negocios que deseen enlazarlos al sistema municipal.

En el Centro Histórico ya se han conectado cámaras privadas de establecimientos comerciales al C2 y al C4, aumentando así la cobertura sin que necesariamente formen parte del conteo oficial.

El alcalde hizo un llamado a la ciudadanía que cuenta con cámaras instaladas en exteriores de viviendas o negocios para sumarse al esquema de colaboración. "También pudiera hacerse una invitación a la ciudadanía para trabajar en coordinación y buscar cómo poder tener esa interconexión", expresó.

Finalmente, resaltó que la Policía de Saltillo se ubica como la cuarta con mayor confianza y credibilidad en el país, de acuerdo con encuestas recientes, e indicó que la estrategia de fortalecimiento tecnológico busca mantener y mejorar esos indicadores.