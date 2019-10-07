ENTREGA RIQUELME AULAS EN BENEFICIO DE MÁS DE 700 ALUMNOS EN SALTILLO

Saltillo, Coahuila de Zaragoza.- Como parte de la política educativa del Gobierno de Coahuila, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís entregó dos aulas en la Escuela Primaria “Horacio del Bosque Dávila”, en beneficio de más de 700 alumnos.

Junto al Alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, el Gobernador del Estado destacó que con la entrega de las y los maestros y el respaldo de los padres de familia, en Coahuila se fomenta la calidad en la educación.

Este día entregó las dos aulas totalmente equipadas, donde se invirtieron 814 mil pesos y que forman parte de las 5 que se construyeron en el plantel a través del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa (ICIFED).

También se trabajó en el mejoramiento del exterior de la institución educativa, enclavada en la Colonia Parajes de Santa Elena, al sur del municipio.

En su intervención, el gobernador Miguel Riquelme recordó al extinto Horacio del Bosque Dávila, cuyo nombre lleva la institución y quien fue un servidor público ejemplar.

Recordó que fue Secretario de Gobierno y de Desarrollo Social del Estado —hoy Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social— y Presidente del Congreso del Estado durante la LVII Legislatura, de la que el propio Miguel Riquelme formó parte.

Destacó que su Gobierno, en coordinación con el Ayuntamiento de Saltillo, mantendrá su apoyo al plantel para atender las necesidades que demandan sus maestros, padres de familia y alumnos.

Después de que la maestra Enedina Sarmiento Vera, Directora de la institución, reconoció los respaldos otorgados al plantel, el alcalde Manolo Jiménez dijo que en sector sur de Saltillo el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento construyen el Centro Deportivo Multicultural, en el que se invierten 100 millones de pesos.

Beneficiará a vecinos de Parajes de Santa Elena, Villas de La Angostura, Lomas del Refugio y Las Teresitas, con una alberca semiolímpica, dos canchas de Fútbol 7 y gimnasio para la práctica del voleibol y basket bol.

En tanto, el titular del ICIFED, Jesús María Montemayor Garza, aseveró que los dos nuevos salones de clase para la Primaria “Horacio del Bosque Dávila” forman parte del paquete de infraestructura y equipamiento educativo que lleva a cabo el Gobierno del Estado en la entidad.